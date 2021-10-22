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هل كارتيرون هرب من في ولايته الأولى ؟ .. وكيله يكشف الحقيقية

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هل كارتيرون هرب من الزمالك في ولايته الأولى ؟ .. وكيله يكشف الحقيقية هل كارتيرون هرب من في ولايته الأولى ؟ .. وكيله يكشف الحقيقية

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أكد حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أن الأخير لم يهرب من تدريب الفريق الأبيض في الولاية الأولى.
وأشار فتوح عبر برنامج البريمو إلى أن كارتيرون، أخطر إدارة في الولاية الأولى قبل رحيله بأسبوعين كاملين بأن هناك بعض الأمور لصالح اللاعبين يجب توافرها، تحديدا عقب الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1.
وأوضح أن كارتيرون لم يسافر بشكل مفاجئ بل استأذن إدارة الزمالك بالرحيل، مشيرا إلى أن هناك أسباب وتفاصيل خاصة لا يريد توضيحها بناء على رؤية المدرب.
وقال فتوح: «كارتيرون حاليا مرتبط بعقد مع الزمالك يمتد لثلاثة أعوام قادمة ولديه شرط جزائي، ولكنه مستمر مع الفريق ولا يفكر في الرحيل».

المصرى اليوم

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