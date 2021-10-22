أحمد دياب : لسنا طرفًا في الأزمة بين شيكابالا واتحاد الكرة

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أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة ليست طرفًا في الأزمة بين محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، واتحاد الكرة.

وقال أحمد دياب في تصريحات تليفزيونية إن استراتيجيتنا في الرابطة واضحة منذ البداية، وهى أننا لن ندخل في أي صراعات»، مضيفًا :«الرابطة هتعمل المستحيل من أجل مصلحة الأندية المصرية والكرة المصرية«.

وأضاف : «الرابطة صلاحيتها إدارة الدوري الممتاز وحقوق الراعية والبث للأندية وأي بطولة تستحدث داخل رابطة الأندية، ودور الرابطة معروف في جميع أنحاء العالم».

وأشار : «لم يتم إخطارنا بأي شيء بشأن عقوبة شيكابالا، ولسنا طرفًا فيه، لأن الطعن في مركز التسوية والتحكيم من لاعب ضد اتحاد الكرة».