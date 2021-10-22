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أحمد دياب : لسنا طرفًا في الأزمة بين شيكابالا واتحاد الكرة

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أحمد دياب : لسنا طرفًا في الأزمة بين شيكابالا واتحاد الكرة أحمد دياب : لسنا طرفًا في الأزمة بين شيكابالا واتحاد الكرة

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أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة ليست طرفًا في الأزمة بين محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، واتحاد الكرة.

وقال أحمد دياب في تصريحات تليفزيونية إن استراتيجيتنا في الرابطة واضحة منذ البداية، وهى أننا لن ندخل في أي صراعات»، مضيفًا :«الرابطة هتعمل المستحيل من أجل مصلحة الأندية المصرية والكرة المصرية«.

وأضاف : «الرابطة صلاحيتها إدارة الدوري الممتاز وحقوق الراعية والبث للأندية وأي بطولة تستحدث داخل رابطة الأندية، ودور الرابطة معروف في جميع أنحاء العالم».

وأشار : «لم يتم إخطارنا بأي شيء بشأن عقوبة شيكابالا، ولسنا طرفًا فيه، لأن الطعن في مركز التسوية والتحكيم من لاعب ضد اتحاد الكرة».

المصرى اليوم

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