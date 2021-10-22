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بادو الزاكي : الشناوي من أفضل حراس أفريقيا.. وميندي واجهة مشرفة لنا

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بادو الزاكي : الشناوي من أفضل حراس أفريقيا.. وميندي واجهة مشرفة لنا بادو الزاكي : الشناوي من أفضل حراس أفريقيا.. وميندي واجهة مشرفة لنا

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أكد بادو الزاكي حارس مرمى المغربي الأسبق، أنه يتمنى العودة للعمل في مجال التدريب في الفترة المقبلة.

وقال بادو الزاكي في تصريحات تليفزيونية: «أتولى حاليًا منصب المدير التقني للاتحاد المغربي، وأتمنى العودة لمجال التدريب في الفترة المقبلة».

وأضاف : «المنتخب المغربي يقدم مستوى مميز تحت قيادة البوسني خليلوزيتش»، مضيفا : «منتخب المغرب يسير بخطى ثابتة نحو التأهل لمونديال قطر 2022».

وأشار: «ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي ونادي اشبيلية الاسباني موهوب ومتيمز»، مضيفا :«السنغالي ميندي حارس تشيلسي واجهة مشرف لافريقيا».

وتابع : «محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي من أفضل حراس أفريقيا في الوقت الحالي»

المصرى اليوم

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