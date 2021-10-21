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ثقافة البدارى تحتفي بذكرى المولد النبوي ونصر أكتوبر

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ثقافة البدارى تحتفي بذكرى المولد النبوي ونصر أكتوبر ثقافة البدارى تحتفي بذكرى المولد النبوي ونصر أكتوبر

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا وتخليدا لذكرى نصر أكتوبر المجيد والمولد النبوي الشريف بإقليم وسط الصعيد الثقافى فرع ثقافة أسيوط، حيث شهدت مكتبة الطفل والشباب بالبداري أمسية شعرية لأدباء الصعيد الثقافى ضمن فعاليات برنامج الإبداع الأدبي لنادي الأدب بثقافة البدارى برئاسة الشاعر أحمد شافع.

بدأت الفعاليات بكلمة ترحيبية لمدير الموقع والذى رحب بالحضور مؤكداً أن ثقافة البدارى تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف ونصر اكتوبر المجيد من خلال إقامة باقة من الفاعليات الثقافية والفنية لروادها، وأنها حريصة على التواصل مع الجمهور الثقافي ودعم الموهوبين في كافة المجالات، كما أكد شافع أن نادي أدب البدارى يحمل في طياته العديد من الورش الأدبية المتكاملة، وأنه سيقدم باقة من الأمسيات الشعرية التي تحظي بتواجد نخبة من أدباء وقامات الأدب بأسيوط، وقد تبارى الأدباء والشعراء في تقديم العديد من القصائد الشعرية الجديدة بمشاركة شعراء ابوتيج وديروط والبداري، ومجموعة متميزة أخرى من الادباء والمواهب الادبية بالبداري.

المصرى اليوم

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