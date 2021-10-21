إنفوجراف.. تعرف على "تطور حجم سكان مجلس التعاون في 5 سنوات"

★ ★ ★ ★ ★

رصد إحصائي للفترة بين 2016 و2020م يكشف عن نمو سنوي 1.9%

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -المعني ببيانات ومعلومات وإحصاءات دول مجلس التعاون الرسمية- عن تطور حجم #السكان في #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية في الفترة ما بين عام 2016 وحتى 2020م؛ وذلك عبر إنفوجراف.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي بلغ في عام 2016 أكثر من 53.4 مليون نسمة، مقارنةً بارتفاع وصل بإجمالي السكان في دول المجلس إلى 54.9 مليون نسمة في عام 2017م.

ورصد الإنفوجراف ارتفاع عدد السكان من 56.1 إلى 57.1 مليون نسمة في عامي 2018م و2019م على التوالى؛ ليصل إلى 57.6 مليون نسمة في 2020.

وأشار الحساب إلى أن متوسط النمو السكاني السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ خلال تلك الفترة (2016: 2020 م) 1.9%.