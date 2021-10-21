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«الخطيب قال أنا مش شايف» .. كواليس أزمة رئيس الأهلي الصحية

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«الخطيب قال أنا مش شايف» .. كواليس أزمة رئيس الأهلي الصحية «الخطيب قال أنا مش شايف» .. كواليس أزمة رئيس الأهلي الصحية

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تعرض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لأزمة صحية طارئة عقب حفل تكريم الثنائي حسن حمدي رئيس النادي السابق وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، وتم نقله على الفور لإحدى المستشفيات الكبرى في القاهرة.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير صديق الخطيب وحارس مرمى الأهلي ومنتخب السابق في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس تطورات الحالة الصحية لرئيس الأهلي وكواليس اللحظات الأخيرة قبل إصابته.

وقال أحمد شوبير : أثناء تكريم الخطيب لحسن حمدي ووضعه الوسام على صدره قال : أنا مش شايف ، واعتقدنا أنه يداعبنا و"استقبلنا كلامه بهزار".

وتابع أحمد شوبير : بعد انتهاء الحفل تلقيت اتصالاً هاتفيًا للاطمئنان على صحة محمود الخطيب، وبعدها استطاعت التواصل مع الخطيب ووجدت أنه نُقل للمستشفى.

وأضاف أحمد شوبير : الخطيب عانى خلال الحفل من آلام قوية في عينه اليمين، وهذه الآلام من مباراة الترجي التونسي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في الثانية فجر اليوم الخميس تعرض الخطيب لأزمة صحية طارئة ونقله لأحد المستشفيات.

المصرى اليوم

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