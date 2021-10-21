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ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم الخميس، 21 أكتوبر2021، مع بداية التداولات فى البورصة، حيث ارتفع سعر الذهب عالميا بنسبة 0.10% بسبب تراجع الدولار ومخاوف التضخم، استقر سعر الذهب في مصر بشكل كبير عند الأسعار الكبيرة التى حققها مساء الأربعاء، حيث سجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا، 776 جنيها.

وتقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب استجابة لرغبات المواطنين واحتياجتهم فى معرفة أسعار المعدن الأصفر سواء للاستثمار والادخار أو للزينة والخطوبة والأفراح.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطًا والمعروف بالبندقى من 886 إلى 888 جنيها، وهو الأقل مبيعا أو إقبالا في مصر ولكن يحبه مواطنى دول الخليج .

وأعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا في مصر تراوح ما بين 775 إلى 777 جنيها، ويشهد اقبالا كبيرا في الوجه البحري.

أعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 18 قيراطا يتراوح مابين 664 إلى 666 جنيهاوهو النوع الأكثر إقبالا ومبيعا في القاهرة الكبرى والإسكندرية .

وتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 6200 إلى 6216 جنيهًا، وهذه الأسعار بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا بشكل طفيف مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة وزيادة مخاوف التضخم، حيث ارتفع سعر الذهب في العقود الآجلة فى ديسمبر خلال الدورة الأسيوية بنسبة 0.10%، إلى 1786.65 دولارا للأوقية، وقد يجد الذهب نقاط الدعم عند 1760.30 دولارا ، ونقاط الدعم عند 1797.70 دولارا، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.20% .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 786.83 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 899.24 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 674.43 جنيها وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,782.08 $ .

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