أخبار عاجلة

التعامل مع الجرائم المستحدثة.. تعرف على فلسفة تعديلات قانون مكافحة الإرهاب -
ضبط 14 سيارة خضراوات وفاكهة تخالف الأسعار خارج سوق الجملة بـ6 أكتوبر -
السيسي لـ«الطفل المعجزة»: ربنا يحميك.. وحفظ القرآن جميل ومهم -
«50 قرشًَا بدل جنيه».. المخابز الأفرنجية تتراجع عن رفع سعر رغيف الفينو في الشرقية -
بالفيديو : الملك يلتقي أردنيين في بولندا -
مستشار مفتي الجمهورية : السوشيال ميديا سبب زيادة حالات الطلاق -
روسيا قد تبدأ ملء مخزونات الغاز الأوروبية بعد 8 نوفمبر -
الدوري الإيطالي | فوز الإنتر وروما .. ويوفنتوس يسقط من جديد -
البيت الأبيض: لا إصابات بين قواتنا بالهجوم على قاعدتنا جنوب سوريا ونحتفظ بحق الرد -
ضبط مقيمين نشرا إعلانا احتياليا لتعديل الحالة الصحية في توكلنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الإحصاء الخليجي": 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98%

Print
"الإحصاء الخليجي": 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98% "الإحصاء الخليجي": 81 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98%
إجمالي الوفيات خليجيًّا وصل إلى 19.459 وحالات التعافي من الفيروس 2.489.692

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، 81 مليون جرعة؛ فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 81.107.442 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكدة 2.518.015 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2.489.692 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 19.459 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إخلاء جميع الموظفين بمقر "الصحة الأمريكية" بسبب تهديد بوقوع تفجير

إخلاء جميع الموظفين بمقر "الصحة الأمريكية" بسبب تهديد بوقوع تفجير

السعودية وإسبانيا تتفقان على التعاون لإعادة رسم خارطة السياحة

السعودية وإسبانيا تتفقان على التعاون لإعادة رسم خارطة السياحة

ظروف "الطائي" تغري "الشباب" .. و"الحزم" طريق "الاتحاد" للعودة للصدارة

ظروف "الطائي" تغري "الشباب" .. و"الحزم" طريق "الاتحاد" للعودة للصدارة

"شرطة المدينة" تطيح بمقيمَيْن نشرا إعلانًا احتياليًّا لتعديل الحالة الصحية إلى "محصن"

"شرطة المدينة" تطيح بمقيمَيْن نشرا إعلانًا احتياليًّا لتعديل الحالة الصحية إلى "محصن"