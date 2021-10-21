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إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء لعطلة المولد النبوي الشريف

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إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء لعطلة المولد النبوي الشريف إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء لعطلة المولد النبوي الشريف

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أغلقت السلطات المصرية، اليوم الخميس، معبر رفح البري بشمال سيناء لعطلة المولد النبوي الشريف.

وقالت مصدر مسؤول إنه يتم إغلاق معبر رفح البري يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع للعطلة الأسبوعية، بجانب إغلاق المعبر في العطلات الرسمية المصرية وفقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر أنه سيعاد فتح المعبر مرة أخرى يوم الأحد القادم بعد انتهاء العطلة الرسمية والعطلات الأسبوعية، وذلك لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين واستقبال المسافرين الفلسطينيين، فضلا عن إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة.

يذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرر اعتبار اليوم الخميس عطلة رسمية في قطاعات والوزارات والهيئات الرسمية احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف.

كما يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرار بترحيل جميع العطلات التي تأتي في بداية أو منتصف الأسبوع إلي يوم الخميس من نفس الأسبوع.

المصرى اليوم

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