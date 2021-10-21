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بالفيديو : الملك يلتقي أردنيين في بولندا
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الأربعاء 27 أكتوبر 2021 11:52 مساءً
مستشار مفتي الجمهورية : السوشيال ميديا سبب زيادة حالات الطلاق
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الأربعاء 27 أكتوبر 2021 11:44 مساءً
روسيا قد تبدأ ملء مخزونات الغاز الأوروبية بعد 8 نوفمبر
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الأربعاء 27 أكتوبر 2021 11:44 مساءً
الدوري الإيطالي | فوز الإنتر وروما .. ويوفنتوس يسقط من جديد
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الأربعاء 27 أكتوبر 2021 11:44 مساءً
البيت الأبيض: لا إصابات بين قواتنا بالهجوم على قاعدتنا جنوب سوريا ونحتفظ بحق الرد
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الأربعاء 27 أكتوبر 2021 11:38 مساءً
ضبط مقيمين نشرا إعلانا احتياليا لتعديل الحالة الصحية في توكلنا
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الأربعاء 27 أكتوبر 2021 11:37 مساءً
إخلاء جميع الموظفين بمقر "الصحة الأمريكية" بسبب تهديد بوقوع تفجير
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الأربعاء 27 أكتوبر 2021 11:36 مساءً
السعودية وإسبانيا تتفقان على التعاون لإعادة رسم خارطة السياحة
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الأربعاء 27 أكتوبر 2021 11:36 مساءً
عمار حمدي : هدفنا استعادة لقب الدوري وسعيد بدعم الجماهير
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شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاستعدادات لانطلاق مؤتمر "دعم ليبيا" في طرابلس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 21 أكتوبر 2021 09:11 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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