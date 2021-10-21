أخبار عاجلة

بالفيديو : الملك يلتقي أردنيين في بولندا -
مستشار مفتي الجمهورية : السوشيال ميديا سبب زيادة حالات الطلاق -
روسيا قد تبدأ ملء مخزونات الغاز الأوروبية بعد 8 نوفمبر -
الدوري الإيطالي | فوز الإنتر وروما .. ويوفنتوس يسقط من جديد -
البيت الأبيض: لا إصابات بين قواتنا بالهجوم على قاعدتنا جنوب سوريا ونحتفظ بحق الرد -
ضبط مقيمين نشرا إعلانا احتياليا لتعديل الحالة الصحية في توكلنا -
إخلاء جميع الموظفين بمقر "الصحة الأمريكية" بسبب تهديد بوقوع تفجير -
السعودية وإسبانيا تتفقان على التعاون لإعادة رسم خارطة السياحة -
عمار حمدي : هدفنا استعادة لقب الدوري وسعيد بدعم الجماهير -
تعرف علي حقيقة اعادة مباراة الاهلي والاسماعيلي في الدوري .. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

استعدادات حثيثة لمليونية الـ 21 من أكتوبر

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
قوات الأمن السودانية تفتح النار على المتظاهرين

قوات الأمن السودانية تفتح النار على المتظاهرين

الكرملين يعلق على تصدير تركيا طائرات مسيرة لأوكرانيا ومشاهد قصفها في دونباس

الكرملين يعلق على تصدير تركيا طائرات مسيرة لأوكرانيا ومشاهد قصفها في دونباس

مراسلة آر تي تغطي "غبار المعركة".. مناورات روسية مصرية

مراسلة آر تي تغطي "غبار المعركة".. مناورات روسية مصرية

شاهد.. كوري شمالي يفر من سجن صيني بطريقة مبتكرة

شاهد.. كوري شمالي يفر من سجن صيني بطريقة مبتكرة