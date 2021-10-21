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حبس عصابة ترويج المخدرات في القناطر الخيرية

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حبس عصابة ترويج المخدرات في القناطر الخيرية حبس عصابة ترويج المخدرات في القناطر الخيرية

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قررت نيابة القناطر الخيرية حبس تشكيل عصابى يضم 4 عاطلين بتهمة ترويج المخدرات وحيازة سلاح أبيض 4 ايام على ذمة التحقيقات وقررت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الجنائى وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بورود معلومات بقيام 4 عاطلين بتكوين تشكيل عصابى للاتجار في الهيروين بنطاق دائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث تمكن من ضبط المتهمين وهم «أ م» 43 سنة و«م م ع» 21 سنة و«ح ع» 36 سنة و«ح أ» 24 سنه عاطلين وبحوزتهم 4 أسطوانات من مخدر الهيروين تزن واحد كيلو جرام و266 لفافة بلاستيكية من مخدر الهيروين تزن 250 جرام ومطواه قرن غزال وميزان حساس و4 هواتف محمولة ومبلغ مالي ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

واعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهم وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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