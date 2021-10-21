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مياه المنيا: متابعات ميدانية للمحطات ومصنع عروس الصعيد

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مياه المنيا: متابعات ميدانية للمحطات ومصنع عروس الصعيد مياه المنيا: متابعات ميدانية للمحطات ومصنع عروس الصعيد

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تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا للمحطة البحرية والقبلية بمنطقة أرض سلطان والتى تبلغ طاقتهم التصميمية ٤٧٥ل/ث لمتابعة سير العمل ؛كما تفقد المعمل الخاص بفرع المنيا حيث أكد على ضرورة المتابعة الدقيقة للمياه والتأكد من جودتها.

كما تناولت الزيارة ورشة اصلاح وصيانة العدادات مشيرا إلى أهمية النظافة العامة وإجراءات السلامة والصحةالمهنية وذلك تنفيذا لتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

فى سياق متصل تابع "السعيد" العمل بمصنع عروس الصعيد، الذى أنشأته الشركة لتوفير احتياجات الشركة من الأفرولات والكمامات، مشيرا إلى أنه ضمن حملات التوعية والمشاركة المجتمعية، يتم تصنيع تيشرتات مطبوع عليها لوجو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوزيعها على الأطفال، وذلك من أجل تعميق روح الانتماء والولاء للوطن، والتوعية بأهمية المبادرة.

المصرى اليوم

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