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مصرع موظف في حادث تصادم بشبين القناطر

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مصرع موظف في حادث تصادم بشبين القناطر مصرع موظف في حادث تصادم بشبين القناطر

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لقى موظف مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية بتروسيكل عند قرية الدير دائرة مركز شبين القناطر فى القليوبية وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة بعد مناظرة مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة.

تلقى مأمور مركز شبين القناطر بلاغا من الأهالى بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل امام قرية الدير دائرة المركز ووجود جثة أحد الأشخاص.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وانتقل رئيس مباحث المركز وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية ويدعى «ط م ي» 52 سنة وكان في طريقة لعمله وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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