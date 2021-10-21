العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل منزله بشبين القناطر

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تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على شاب مشنوقا من الرقبه داخل منزله بقرية نوى دائرة المركز وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال أهليته.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الأهالى بالعثور على شاب مشنوقا داخل منزله بقرية نوى دائرة المركز.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية فانتقل رئيس مباحث المركز وتبين ان الجثة لشاب يدعى «أ ح» وتم نقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.