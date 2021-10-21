أخبار عاجلة

بالفيديو : الملك يلتقي أردنيين في بولندا -
مستشار مفتي الجمهورية : السوشيال ميديا سبب زيادة حالات الطلاق -
روسيا قد تبدأ ملء مخزونات الغاز الأوروبية بعد 8 نوفمبر -
الدوري الإيطالي | فوز الإنتر وروما .. ويوفنتوس يسقط من جديد -
البيت الأبيض: لا إصابات بين قواتنا بالهجوم على قاعدتنا جنوب سوريا ونحتفظ بحق الرد -
ضبط مقيمين نشرا إعلانا احتياليا لتعديل الحالة الصحية في توكلنا -
إخلاء جميع الموظفين بمقر "الصحة الأمريكية" بسبب تهديد بوقوع تفجير -
السعودية وإسبانيا تتفقان على التعاون لإعادة رسم خارطة السياحة -
عمار حمدي : هدفنا استعادة لقب الدوري وسعيد بدعم الجماهير -
تعرف علي حقيقة اعادة مباراة الاهلي والاسماعيلي في الدوري .. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل منزله بشبين القناطر

Print
العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل منزله بشبين القناطر العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل منزله بشبين القناطر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على شاب مشنوقا من الرقبه داخل منزله بقرية نوى دائرة المركز وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال أهليته.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الأهالى بالعثور على شاب مشنوقا داخل منزله بقرية نوى دائرة المركز.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية فانتقل رئيس مباحث المركز وتبين ان الجثة لشاب يدعى «أ ح» وتم نقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة سوهاج: منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا أول نوفمبر

رئيس جامعة سوهاج: منع دخول غير المطعمين بلقاح كورونا أول نوفمبر

«ستكون شيخنا يا أحمد».. السيسي يوجه دعوة لـ«الطفل المعجزة» على الهواء

«ستكون شيخنا يا أحمد».. السيسي يوجه دعوة لـ«الطفل المعجزة» على الهواء

رئيس باكستان: الحل السلمي لنزاع كشمير هو السبيل الوحيد للسلام في المنطقة

رئيس باكستان: الحل السلمي لنزاع كشمير هو السبيل الوحيد للسلام في المنطقة

بارزاني: داعش لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا

بارزاني: داعش لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا