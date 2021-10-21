غلق كلي لشارع الهرم بدءا من اليوم .. تعرف على التحويلات والشوارع البديلة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بدء العمل في الخط الرابع للمترو «٦ اكتوبر- عمرو بن العاص» في قطاع المنطقة الأثرية حتي المريوطية ابتداءا من اليوم، وغلق شارع الهرم بالكامل في هذا القطاع ما سيتسبب في اختناقات مرورية كبيرة خاصة مع الدراسة. «المصرى اليوم» تقدم للمواطنين ٣ شوارع بديلة عن الهرم، الاول شارع خاتم المرسلين- ترسا- المننصورية، الثاني «الثلاثيني- ترسا- المنصورية» الشارع الثالث «فيصل».

كما قامت محافظة الجيزة قامت بالتنسيق مع المرور ومترو الانفاق في بعمل تحويلات مرورية وهي :-

التحويلة الأولى: حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا «إجباري» إتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبوالهول. ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى .

- السير يمينا إتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) وإستكمال السير إتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنه بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعوده بشارع ترسا ثم الدخول يمينا إتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام .

التحويلة الثانية: حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تبلغ طولها مايقرب من (٩٠٠ م) تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي «موقع محطة المريوطية» بتقاطع شارع الاهرام مع طريق المريوطية .

- ثم الدخول يمينا (أجبارى) إتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مره أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الاهرام عن طريق شارع نعمة الله.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة .