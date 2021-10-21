كشك كهرباء يتوسط شارع طلال في الغردقة.. و«الكهرباء»: طلبنا نقله دون استجابة (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادة ما تكون أكشاك ومحولات الكهرباء في أحد جانبي الطريق أو داخل غرف مغلقة بما يمنع الخطورة عن المواطنين، ولكن مسؤولي مدينة الغردقة قرروا وضع محول كهرباء ضخم في منتصف شارع الأمير طلال بمنطقة الأحياء ليتحول الشارع لاتجاهين في نفس الاتجاه الواحد للشارع وسط حالة غضب من سكان المنطقة.

«المصري اليوم» تواصلت مع مسؤولي قطاع كهرباء البحر الأحمر بشأن المحول، وأكد مدير عام التشغيل أنه أخطر المسؤولين بمدينة الغردقة بضرورة نقل المحول والكابلات بعيدا عن منتصف الشارع لأنه يمثل خطورة على المارة، لكن مسؤولي المدينة وافقوا على رصف الشارع وتركيب الانترلوك دون نقل المحول.

أهالي المنطقة أكدوا أنهم حاولوا إقناع المسؤولين بالوحدة المحلية ليكون المحول بعيدا عن منتصف الشارع قبل البدء في أعمال الرصف والتطوير، غير أن كل محاولاتهم انتهت بالفشل وأن بقاء المحول في منتصف الشارع سيمثل كارثة حال اصطدام أي سيارة به وسيؤدي إلى عرقلة الحركة المرورية مستقبلا بالشارع.

وحاولت «المصري اليوم» التواصل مع مسؤولة إدارة الكهرباء والادارة الهندسبة بمدينة الغردقة ولكن دون استجابة.

الكهرباء خاطبنا المسؤولين دون استجابة مطالب بنقل محول كهربائي من منتصف شارع الامير "طلال" بالغردقة

الكهرباء خاطبنا المسؤولين دون استجابة مطالب بنقل محول كهربائي من منتصف شارع الامير "طلال" بالغردقة

الكهرباء خاطبنا المسؤولين دون استجابة مطالب بنقل محول كهربائي من منتصف شارع الامير "طلال" بالغردقة