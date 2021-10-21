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تشهد شوارع القاهرة الجيزة اليوم الخميس 21 أكتوبر سيولة مرورية بسبب إجازة المولد النبوي الشريف، حيث تم نشر الخدمات الأمنية المرورية على الطرق السريعة والفرعية، مع ربط إدارات المرور بغرفة العمليات المركزية في المرور المركزي للتعامل مع أي بلاغات أو حوادث،كما تم تفعيل خدمات الإغاثة على الطرق السريعة .

وتقدم «المصري اليوم» خدمة النشرة المرورية الصباحية، والتي ترصد فيها الحالة المرورية على الطرق .

عادت الحركة المرورية على الطريق الدائري الاوسطي إلى طبيعتها عقب الانتهاء من رفع حطام التريلا والسيارة الميكروباص، في الحادث الذي اسفر عن مصرع 19 مواطنا من محافظتي أسيوط والمنيا، امس الأربعاء، منطقة أكتوبر ثالث في الاتجاة القادم من مدينة السادس من أكتوبر في اتجاة الفيوم .

حيث انتهي رجال المباحث والمهندس الفني ورجال النيابة من معاينة مكان الحادث، والتي أفادت المعاينة قيام سائق التريلا بالعبور إلى الاتجاة المقابل امام الميكروباص، مما ادي إلى التصادم المروع، كما تم نشر خدمات مرورية على الطريق الاوسطي .

كوبرى الساحل الذى شهد الواقعة - صورة أرشيفية النشرة المرورية.. «الداخلية» :غلق كوبري الجيزة والساحل وتحويلات بشارع الهرم ( التفاصيل )

أعلنت الداخلية عن نشر خدمات مرورية مُكثفة لتنفيذ أعمال صيانة كوبرى الجيزة المعدنى، حيث تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الأيبوكسى الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى إستعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار .

وقالت الوزارة ان هذا الأمر الذي يستلزم غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى من أعلى بواقع غلق حارة مرورية فقط، وذلك لمدة 3 أيام) إبتداءً من الساعة 12 صباح اليوم الخميس حتى الساعة 5 صباح السبت 23 أكتوبر، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل على أن تتم أعمال الغلق الجزئى بالتناوب خلال فترة الأعمال، دون تعطيل حركة المرور، هذا وقد تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

إفطار رمضان على كوبري الجامعة بالجيزة - صورة أرشيفية النشرة المرورية.. «الداخلية» :غلق كوبري الجيزة والساحل وتحويلات بشارع الهرم ( التفاصيل )

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطلع كوبرى الساحل في الإتجاه القادم من ميدان «الكيت كات» ومناطق الوراق إتجاه محافظة القاهرة «كمرحلة أولى» لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، الأمر الذي يستلزم غلق جزئى لمطالع كوبرى الساحل، وذلك لمدة 3 أيام إبتداءً من الساعة 12 صباح اليوم الخميس حتى الساعة 5 صباح يوم السبت 23 أكتوبر، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل على أن تتم أعمال الغلق الجزئى بالتبادل خلال فترة الأعمال، دون تعطيل حركة المرور، هذا وقد تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

إغلاق شارع الهرم - صورة أرشيفية النشرة المرورية.. «الداخلية» :غلق كوبري الجيزة والساحل وتحويلات بشارع الهرم ( التفاصيل )

أعلنت وزارة الداخلية عن خدمات مرورية مكثفة لتنفيذ أعمال محطة مترو المريوطية «مرحلة أولى» بمحافظة الجيزة في شارع الهرم، حيث تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال محطة مترو المريوطية «مرحلة أولى» ضمن محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام

وقالت الوزارة هذا الامر يستلزم غلق كلى لشارع الأهرام وذلك بتقاطعة مع محور المريوطية في الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية إتجاه ميدان الجيزة، وذلك إبتداءً من الساعة «12 صباح اليوم الخميس، حتى إنتهاء الأعمال .

يشهد شارع الهرم تحويلات مرورية منها

المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يميناً «إجبارى» إتجاه طريق المنصورية المؤدى إلى مناطق أبوالهول ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى، والسير يميناً إتجاه محور أنور السادات «ترسا سابقاً» وإستكمال السير إتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحور ترسا من فتحة الدوران الكائنة بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعودة بشارع ترسا ثم الدخول يميناً إتجاه «شارع نعمة الله» وصولاً حتى شارع الأهرام.

المركبات القادمة من محور اللبينى وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتى يبلغ طولها ما يقرب من «900 متر» تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلى «موقع محطة المريوطية» بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية.. ثم الدخول يميناً «إجبارى» إتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة «دوران أعلى ترعة المريوطية» والدوران والعودة لطريق المريوطية مرة أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يميناً إتجاه محور ترسا والسير إتجاه شارع الأهرام عن طريق «شارع نعمة الله» .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.