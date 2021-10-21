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"الغذاء والدواء" الأمريكية تُقر تلقي الجرعة المعززة من "موديرنا" و"جونسون"

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"الغذاء والدواء" الأمريكية تُقر تلقي الجرعة المعززة من "موديرنا" و"جونسون" "الغذاء والدواء" الأمريكية تُقر تلقي الجرعة المعززة من "موديرنا" و"جونسون"
قالت اللجنة: التطعيم لا يزال الطريقة الأكثر أمانًا وفاعلية للوقاية من كورونا

أقرت لجنة الغذاء والدواء الأمريكية، منح الجرعات المعززة من لقاحي "جونسون آند جونسون" و"موديرنا" ضد فيروس "كوفيد-19".

وقالت القائمة بأعمال مفوض إدارة الغذاء والدواء "جانيت وودكوك" عبر بيان: "تُظهر إجراءات اليوم التزامنا بالصحة العامة في مكافحة وباء كورونا بشكل استباقي".

وأضافت: "مع استمرار انتشار الوباء في البلاد، أظهر العالم أن التطعيم لا يزال الطريقة الأكثر أمانًا وفاعلية للوقاية من كورونا؛ بما في ذلك العواقب الخطيرة مثل دخول المستشفيات والوفاة".

وجاء قرار لجنة الغذاء والدواء بعد أيام من توصية لجنة استشارية تابعة للوكالة الأمريكية، بالموافقة على استخدام اللقاحين في منح جرعة معززة للأمريكيين ضد الفيروس التاجي، وبعد إقرار استخدام لقاح "فايزر- بيونتيك" في الشهر الماضي.

وعلى جانب آخر، أقر المنظمون بالخلط بين اللقاحات المختلفة ضد فيروس "كوفيد-19"؛ مما يسمح للأمريكيين بتلقي جرعة معززة بلقاح مختلف عن المستخدم في التطعيم الأول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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