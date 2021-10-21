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«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة

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«الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة «الغرامة 109 آلاف دولار».. طلب تصالح مع البيئة في واقعة تحطيم شعاب مرجانية بالغردقة

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تقدم مالك مركب سياحي يرفع العلم الأمريكي بطلب لجهاز شؤون البيئة للتصالح في واقعة شحوط المركب وتحطيم مساحة كبيرة من الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر وسداد قيمة التعويض البيئي التي قدرتها محميات البحر الأحمر وحكمت بها محكمة جنح مستأنف الغردقة.

وكانت محكمة جنح مستأنف الغردقة قضت بتغريم مالك وريس مركب سياحي تعمل في الرحلات البحرية والغوص في واقعة اصطدامه وجنوحه وتحطيمه مساحة كبيرة من الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر شمال الغردقة بالقرب من جزيرة طوال ووصلت الغرامة لـ109 آلاف دولار.

كانت إدارة محميات البحر الأحمر حررت بلاغا ضد مالك المركب سياحي الذي يحمل العلم الأمريكي ويعمل في الرحلات السياحية وقدر التقرير البيئي للمعاينة للشعاب المرجانية ما يعادل ١٠٩ آلاف دولار قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بالشعاب المرجانية بمنطقة جزيرة طوال شمال الغردقة.

المصرى اليوم

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