السديس يشكر أمير الرياض بالنيابة على جهوده المباركة في خدمة المنطقة وتطويرها

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الرئيس العام: إنه مثال يُحتذى به في العمل والتفاني والإخلاص في خدمة دينه ووطنه

تَوجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالشكر الجزيل لأمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود؛ وذلك على جهوده المباركة في خدمة المنطقة وتطويرها، وما لمسه والوفد المرافق من حسن استقبال.

وأشاد بجهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والعاملين فيها وتفضله بقبول إصدارات الرئاسة العلمية.

وأكد أن من غير المستغرب عليه هذه الحفاوة والتقدير في الاستقبال؛ فهذا ديدن قادة هذه البلاد المباركة حفظهم الله، وأنه مثال يُحتذى به في العمل والتفاني والإخلاص في خدمة دينه ووطنه، سائلًا الله له دوام التوفيق والسداد، وأن يجعل جهوده في ميزان أعماله الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.