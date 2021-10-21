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يشهد اليوم الخميس، سابع أيام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي عدد من الأحداث والفعاليات من أبرزها حفل ختام منصة الجونة السينمائية. ضمت منصة الجونة في دورتها هذا العام 20 مشروعا سينمائيا، من بينهم 13 مشروعًا في مرحلة التطوير، و6 مشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج، إضافة إلى مشروع ضيف في مرحلة ما بعد الإنتاج. يبلغ إجمالي الجوائز المقدمة من خلال منصة الجونة السينمائية نحو 300 ألف دولار أمريكي. يقام حفل الختام بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة وذلك الساعة 05:00 مساءً.

ومن الفعاليات الخاصة حوار مع الممثل السينمائي والمسرحي البولندي الشهير زبيجنيف زاماجوسكي. في هذا الحوار سيتحدث زاماجوسكي عن تجربته في العمل مع المخرج كريستوف كيشلوفسكي على فيلم «ثلاثية الألوان: أبيض». المحاضرة هي جزء من معرض كيشلوفسكي الاستعادي الذي سيقام خلال الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي. تقام المحاضرة الساعة 10:30 صباحا بقاعة أوديماكس جامعة برلين وتدير الحوار الممثلة المصرية ثراء جبيل.

كما تقام حلقة نقاشية بعنوان «صورة مصر القديمة في السينما» وتشمل صناع سينما مرموقين وعلماء مصريات، الذين يجتمعون لإثارة تساؤلات حول كيفية تقديم وعرض مصر القديمة في السينما، من الدقة التاريخية إلى التبييض العنصري في عملية اختيار الممثلين، وكل شيء بينهما. يشارك في الحلقة منسق المناظر ومهندس الديكور المصري أنسي أبوسيف، والفنانة سوسن بدر، ومحمد السعدي المؤسس المشارك لوكالة سعدي-جوهر، وعالمة المصريات الدكتورة ياسمين الشاذلي. تعقد الحلقة الساعة 12:30 مساءً بقاعة أوديماكس جامعة برلين، ويديرها محمود رشاد فنان المكياج السينمائي، وبشرى رزة المؤسس المشارك ورئيس العمليات لمهرجان الجونة السينمائي.

أما على مستوى العروض، يعرض غدا فيلم «ديسباتش الفرنسية» للمخرج الأمريكي المرشح للأوسكار ويس أندرسون. كان الفيلم قد شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي ورشح لجائزة السعفة الذهبية لهذا العام. يشارك الفيلم في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، ويعرض الساعة 10:00 مساءً بقاعة سي سينما.