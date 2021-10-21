أخبار عاجلة

مستشار مفتي الجمهورية : السوشيال ميديا سبب زيادة حالات الطلاق -
روسيا قد تبدأ ملء مخزونات الغاز الأوروبية بعد 8 نوفمبر -
الدوري الإيطالي | فوز الإنتر وروما .. ويوفنتوس يسقط من جديد -
البيت الأبيض: لا إصابات بين قواتنا بالهجوم على قاعدتنا جنوب سوريا ونحتفظ بحق الرد -
ضبط مقيمين نشرا إعلانا احتياليا لتعديل الحالة الصحية في توكلنا -
إخلاء جميع الموظفين بمقر "الصحة الأمريكية" بسبب تهديد بوقوع تفجير -
السعودية وإسبانيا تتفقان على التعاون لإعادة رسم خارطة السياحة -
عمار حمدي : هدفنا استعادة لقب الدوري وسعيد بدعم الجماهير -
تعرف علي حقيقة اعادة مباراة الاهلي والاسماعيلي في الدوري .. صور -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة بمدينة سيوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

برنامج وتفاصيل مران اليوم في معسكر برج العرب

Print
برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب برنامج وتفاصيل مران اليوم في معسكر برج العرب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين ببرنامج الفريق اليوم الخميس خلال المعسكر المغلق ببرج العرب، استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر له يوم الجمعة المقبل على الجيش ببرج العرب.

وسيتناول الفريق وجبة الغداء في الواحدة ظهرا، على أن يؤدي اللاعبون تدريبات الإطالات على مجموعتين في الرابعة والرابعة والنصف عصرا، قبل أن يخوض الزمالك تدريبه في الخامسة مساءً على ملعب فندق الإقامة.

ومن المقرر أن يؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية عقب التدريب، على أن يتناول الفريق وجبة العشاء في الثامنة والنصف مساءً.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ماذا يحوي دولاب محمد صلاح في غرفة تغيير الملابس باستاد أنفيلد ؟

ماذا يحوي دولاب محمد صلاح في غرفة تغيير الملابس باستاد أنفيلد ؟

أمام ستاد «أنفيلد».. «الريدز» يبيع كمامات لحماية جماهيره من عدوى كورونا

أمام ستاد «أنفيلد».. «الريدز» يبيع كمامات لحماية جماهيره من عدوى كورونا

رد ناري من خالد الغندور على إسلام الشاطر: «البرنامج اسمه الزمالك الكبير»

رد ناري من خالد الغندور على إسلام الشاطر: «البرنامج اسمه الزمالك الكبير»

عضو الزمالك عن تجديد عقد «بن شرقي»:«لن نقبل بشروط هذلية»

عضو الزمالك عن تجديد عقد «بن شرقي»:«لن نقبل بشروط هذلية»