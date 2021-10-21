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أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين ببرنامج الفريق اليوم الخميس خلال المعسكر المغلق ببرج العرب، استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وسيتناول الفريق وجبة الغداء في الواحدة ظهرا، على أن يؤدي اللاعبون تدريبات الإطالات على مجموعتين في الرابعة والرابعة والنصف عصرا، قبل أن يخوض الزمالك تدريبه في الخامسة مساءً على ملعب فندق الإقامة.

ومن المقرر أن يؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية عقب التدريب، على أن يتناول الفريق وجبة العشاء في الثامنة والنصف مساءً.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.