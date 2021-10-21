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محمد صلاح: مباراة القمة تحسم مصير موسيماني مع الأهلي

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محمد صلاح: مباراة القمة تحسم مصير موسيماني مع الأهلي محمد صلاح: مباراة القمة تحسم مصير موسيماني مع الأهلي

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يرى محمد صلاح، نجم نادي الأسبق، أن النتائج سوف تحسم مصير الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع القلعة الحمراء.
وقال محمد صلاح، في تصريحات تليفزيونية:«النتائج هي التي سوف تحسم مصير موسيماني، مع النادي الأهلي»، مؤكدًا:«لو الأهلي قدم مستوى مميز في المباريات المقبلة، وحقق نتائج سلبية، سيرحل المدرب الجنوب افريقي من تدريب القلعة الحمراء، لأن الأندية الكبرى الأهم لها تحقيق نتائج مميزة والفوز بالبطولات».

وأضاف: «حال خسارة الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك، في الجولة الثالثة للدوري سيتم اقالة موسيماني، لأن الفريق حقق نتائج سلبية في الفترة الأخيرة بخسارته ببطولتي الدوري والسوبر المحلي».

وتابع: «جمهور الأهلي لن يتقبل خسارة الفريق مباراة القمة، لذلك سيكون من الصعب استمرار موسيماني، حال الخسارة امام الزمالك».

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، 5 نوفمبر المقبل، على القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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