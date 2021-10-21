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بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب .. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح

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بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب .. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح

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أكد بلال مظهر عبدالرحمن، لاعب فريق باناثينايكوس اليوناني، أنه يسير بخطى ثابتة وشكل مميز مع ناديه في الوقت الحالي.

وقال بلال في تصريحات تليفزيونية: «أحرزت ٧ أهداف في ٥ مباريات مع فريقي ويتم تشبيهي بالنرويجي هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني».

وأضاف: «لدي طموح كبير في الفترة المقبلة من أجل إثبات نفسي وتقديم مستويات مميزة».

وأشار: «اخترت تمثيل منتخب رغم امتلاكي جواز سفر فرنسي وتلقيت عروض من الأهلي والزمالك».

وأوضح بلال عبدالرحمن أن تجربة عمر مرموش ملهمة بالنسبة له وحافز لكل المحترفين، مؤكدًا أنه يتمنى الوصول لنجاحات محمد صلاح.

المصرى اليوم

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