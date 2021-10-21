«زي النهارده».. تدمير وإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات 21 أكتوبر 1967

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في العشرين من يونيو 1956 وصلت أول مدمرتين للبحرية الإسرائيلية تم شراؤهما من إنجلترا وأحضرهما طاقم إسرائيلى وكانت إحداهما «إيلات»والثانية «يافو»نسبة إلى الميناءين إيلات،ويافاوقد اشتركت «إيلات»فى العدوان الثلاثى على مصر عام 1956.. وكذلك في حرب يونيو 1967، وسرعان ما تقدمت إسرائيل تحت تأثير نشوة الانتصار في حرب 1967 بدفع بعض قطعها لاختراق المياه الإقليمية المصرية في منطقة بورسعيد في محاولة لإظهار سيادتها البحرية واستمرت إسرائيل في اختراقها للمياه الإقليمية المصرية وكان لـ«المصرى اليوم»شرف اللقاءبأبطال هذا الحدث البطولى،ومنهم اللواء لطفى جاد الله وحسن حسنى وممدوح منيع وسيد عبدالمجيد، في حوار مطول تضمن تفاصيل العملية البطولية التي قاموا بها،وكان الربان ممدوح منيع قد شارك في المعركةوهو بدرجة ملازم أول مساعد قائد اللانش 501،وفى شهادته قال لنا: بدأت قصة ضرب إيلات من«التار البايت»الذى يرجع لهذه السفينة الحربية حين ضربت السرب المصرى فى11 يوليو 1967، والسرب المصرى كان وقتها يقوم بمجرد مرور تأمين في البحار بقيادة النقيب عاونى عازر والقائد ممدوح شمس،واشتبك السرب مع إيلات وغرق السرب المصرى، ومن يومها السلاح البحرى لم ينس هذه الضربة، وجاءت فكرة رد الثأر عندما علم السلاح البحرى يوم الاربعاء 18 أكتوبرأن تلك السفينة الحربية إيلات تنتهك المياه الإقليمية بقيادة «اسحاق شيشان»الذى أصدر كتابا اسمه«الرحلة الأخيرة»واستمر انتهاك السفينة المياه الإقليمية على فترات حتى صدر قرار «زي النهارده»فى 21 أكتوبر1967 بالاشتباك معها وبالفعل تكونت فرقتان، الفريق الأول على اللنش 504 بقيادة النقيب أحمد شاكر ويساعده الملازم أول حسن حسنى، واللنش الثانى بقيادة النقيب لطفى جاب الله بمساعدة الملازم أول ممدوح منيع وحدث الاشتباك الساعة 5.45 بدفعة من صاروخين من لانش القائد أحمد شاكر،وشاهد أهل بورسعيد المعركة بالكامل في ظلام الليل وعندما علم السلاح البحرى بوجودالسفينة إيلات ولم تغرق اشتبك معهامجددا بفريق لنش501 بقيادةلطفى جاب الله الذي أطلق الصاروخ الأول فأصاب المدمرة في وسطها وبعد دقيقتين أطلق الثانى ليصيب الهدف إصابة مباشرة ليحوله إلى كتلة من النيران المشتعلة وبدأ يغوص بسرعة وقد صدر قرار جمهورى بمنح جميع الضباط والجنود الذين اشتركوا في تدميرالمدمرة الإسرائيلية الأوسمة والأنواط وتم اتخاذ هذا اليوم عيداللقوات البحرية المصرية.