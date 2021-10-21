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الشرطة السودانية تعلن وضع جميع قواتها في حالة استعداد قصوى

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الشرطة السودانية تعلن وضع جميع قواتها في حالة استعداد قصوى الشرطة السودانية تعلن وضع جميع قواتها في حالة استعداد قصوى

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أعلنت رئاسة الشرطة السودانية، وضع جميع قوات الشرطة بمختلف إداراتها في حالة استعداد قصوى، مناشدة المواطنين الالتزام بالسلمية والتعبير عن رأيهم بطريقة آمنة متحضرة تحفظ للبلاد وأهلها الأمن والأمان، وذلك خلال مسيرات مقررة غدا.

وقالت رئاسة قوات الشرطة السودانية -في بيان صحفي اليوم الأربعاء- إن رئاسة الشرطة عقدت مساء اليوم الاربعاء اجتماعا طارئا لهيئتي الإدارة والقيادة، لمناقشة الخطة التفصيلية لتأمين مليونية ومسيرات يوم غد الخميس، حيث تم استعراض 13 هدفا للخطة، أهمها تأمين المواقع السيادية والاستراتيجية والخدمية الحيوية، وتأمين المنشآت والمرافق العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية والأسواق ومراكز المال والإقتصاد.

وأوضحت أنه تم إتخاذ إجراءات تأمينية استثنائية لسجون ولاية الخرطوم، لاسيما السجن الاتحادى «»، كما استعرض الاجتماع أيضا المحاور التأمينية للخطة والتى بلغت نحو 28 محورا توضح الأدوار والمهام للقوات المشاركة على وجه الدقة والتحديد على مستوى مدن الخرطوم، فضلا عن الإجراءات التأمينية بمختلف ولايات السودان، وفق توجيهات رئاسة الشرطة.

وأكد البيان أن المسيرات والتظاهرات وسيلة مشروعة للتعبير وفق مبادئ ثورة ديسمبر، واستحقاق دستوري وفق الوثيقة الدستورية، وأن الشرطة ستعمل وفق القانون وتطبيقه بكل حيادية دون تمييز بما يحفظ للجميع أمنهم وأمانهم وممارسة حقوقهم بكل سهولة ويُسر.

المصرى اليوم

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