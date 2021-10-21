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مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب استقالته من تدريب منتخب لكرة السلة

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مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب استقالته من تدريب منتخب مصر لكرة السلة مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب استقالته من تدريب منتخب لكرة السلة

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قال أحمد مرعي، مدرب منتخب لكرة السلة، إنه كان هناك اتفاق ثلاثي مع الاتحاد السكندري والاتحاد المصري لكرة السلة، بتولي مسئولية تدريب في الوقت الذي يتولى فيه مهمة تدريب زعيم الثغر.

وأضاف مرعي، في تصريحات تليفزيونية، أنه بذل مجهود كبير سواء لتدريبه مع منتخب مصر أو الاتحاد السكندري، إلا أنه بعد ذلك بدأ يشعر بأن الاتحاد المصري لكرة السلة يرغب في الاستعانة بمدرب أجنبي.

وتابع مدرب الاتحاد السكندري المصري، أنه تواصل مع محمد مصلحي رئيس النادي، وشرح موقفه بأن هناك إحراج له ولزعيم الثغر ومنتخب مصر، فضلًا عن رغبته في التركيز مع جهة واحدة، بالإضافة إلى رفع الحرج عن اتحاد السلة في الاستعانة بمدرب أجنبي.

واختتم تصريحاته، أنه قدم كل ما لديه مع منتخب مصر، واعتبره تكليف كونه يمثل بلده، مضيفًا «لماذا الإصرار على تولي مدرب أجنبي لمنتخب مصر، على الرغم من أن هناك مدربين مصريين متفرغين لتولي المهمة إذا كان الشرط التفرغ هو الأساس».

المصرى اليوم

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