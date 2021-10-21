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هيئة الدواء الأمريكية توافق على جرعات معززة من «موديرنا» و«جونسون»

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هيئة الدواء الأمريكية توافق على جرعات معززة من «موديرنا» و«جونسون» هيئة الدواء الأمريكية توافق على جرعات معززة من «موديرنا» و«جونسون»

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أعلنت الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية «إف دي إيه»، اليوم الأربعاء، عن موافقتها على تقديم جرعات معززة من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» من إنتاج شركتي «موديرنا» و«جونسون آند جونسون».

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أنه سوف يُسمح أيضا للأشخاص بالمزج بين الجرعات المعززة.. مشيرة إلى أن جرعة واحدة معززة من شركة «موديرنا» يمكن تلقيها بعد ستة أشهر على الأقل من تلقي اللقاح الكامل لمن أعمارهم تبدأ من 65 عاما فأكبر.

وأضافت أن هذه الجرعة يمكن إعطاؤها كذلك لمن عمره يبدأ من 18 عاما وحتى 64 عاما إذا كانت هناك مخاطر عالية بالتعرض لفيروس «كورونا».

وأوضحت أنه بالنسبة للجرعة المعززة من إنتاج شركة «جونسون آند جونسون» فيمكن إعطاؤها بعد شهرين على الأقل من تلقي اللقاح الكامل لمن عمره يبدأ من 18 عاما فأكبر.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية الخاصة بالمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الخميس للتصويت بشأن هذه الجرعات المعززة وعندئذ تعلن الدكتورة روتشيل والينسكي رئيسة المراكز التوصيات النهائية بشأن تلقي تلك الجرعات.

المصرى اليوم

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