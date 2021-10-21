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«زي النهارده».. وفاة فايدة كامل 21 أكتوبر 2011

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«زي النهارده».. وفاة فايدة كامل 21 أكتوبر 2011 «زي النهارده».. وفاة فايدة كامل 21 أكتوبر 2011

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في ١٢يوليو ١٩٣٢ولدت الفنانة فايدة كامل وهى واحدة من أشهر مطربات والعالم العربى، وأيضاً أشهر وأقدم برلمانية في مصر،وبدأت موهبتها تظهر وهى في الثامنة من عمرها، حين كانت بمدرسة البهية البرهانية الابتدائيةبحى الخليفة وشاركت في برنامج«بابا شارو»بالإذاعة ثم التحقت بمعهد الموسيقى العربية وبدأت مسيرتها الفنية في الغناء من ١٩٤٩ حتى اعتزالها الغناء في ١٩٧١ لانشغالها بالعمل السياسى نائبة عن دائرة الخليفة، ولفايدة كامل الكثير من الأغانى الوطنية، منها «دع سمائى فسمائى محرقة» وأيضا أغنية «وطنى حبيبى الوطن الأكبر»ولها من الأغانى الدينية«إلهى ليس إلاك عوناً» ولها عدد قليل جداً من الأفلام السينمائيةنذكرمنها«أنا وأنت،وسكةالسلامة»وفايدة كامل هي شقيقةالموسيقار عبد‏الرحمن‏ الخطيب والموسيقار سليمان جميل ومطربةالأوبرا أميرة كامل وكانت متزوجة من وزيرالداخليةالأسبق النبوى إسماعيل وحين كانت نائبة بمجلس الشعب فى١٩٧١ولعدة دورات عن دائرة الخليفة خاضت كثيراً من المعارك في البرلمان من أجل أن تأخذ المرأة المصرية حقها، كما نص عليه الدستور خاصة في قانون الأحوال الشخصية وقانون الخلع وقانون إعطاء الجنسية المصرية لأبناء الأم المتزوجة من أجنبى، كما ساندت تعديل الدستور في نهاية عهد الرئيس أنور السادات وخاصة المادة ٧٧ والتى سمحت بانتخاب الرئيس لأكثر من فترتين واشتهر بأنه «تعديل الهوانم» إلى أن توفيت «زى النهارده» في ٢١ أكتوبر ٢٠١١ عن ٧٩ سنة.

المصرى اليوم

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