رابطة الأندية تكشف تفاصيل تحديد سعر تذاكر مباريات الدوري الممتاز

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قال ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، إنه تم الاستقرار على سعر التذكرة الموحد بـ100 جنيه للتذكرة، بعد قرار عودة الجماهير، وذلك بعد اجتماع انعقد عصر الأربعاء، بمقر الرابطة.

وأضاف سويلم، في تصريحات تليفزيونية، أنه تم بحث سعر التذكرة مع تذكرتي الشركة المنوطة بتنظيم دخول الجماهير، مشيرًا إلى أنه كان السعر الأنسب 100 جنيه للتذكرة.

وأشار سويلم، إلى أن التزام الجماهير بموقع تذكرتي، سيؤدي إلى مطالبة رابطة الأندية بحضور جماهيري أكبر من الأعداد التي تم الاستقرار عليها بـ2000 مشجع في كل مباراة، خاصة وأن وزارة الداخلية قادرة على تأمين المباريات.

وتابع عضو رابطة الأندية المحترفة، بشأن مباراة الإسماعيلي والأهلي، أن هذا اللقاء منذ سنوات يتم إقامته خارج الإسماعيلي والقاهرة، ليس تعنت أمني أو من جانب اتحاد الكرة، إلا أنه حرصًا على بداية الدوري بسلامة وبشكل جيد، على الرغم من هدوء الأجواء بين الناديين.

واستكمل «كنا حريصين على عدم إجراء قرعة موجهة لذلك الإسماعيلي والأهلي سيتقابلا في الجولة الأولى، على الرغم من أن توجيه القرعة في السنوات الماضية كان لهدف نجاح المسابقة في ظل عدم استقرارها، ومجلس إدارة الإسماعيلي لم يطلب إقامة مباراته أمام الأهلي بالإسماعيلية».

واستطرد بشأن قرار مركز التحكيم والتسوية، بإلغاء إيقاف عقوبة شيكابالا، بأنه غير مُلزم لاتحاد الكرة تنفيذه بينما العقوبة صدرت من الجبلاية كقرار لمعاقبة اللاعب، مشددًا أن مركز التسوية والتحكيم لا بد أن يتبع أحد أجهزة الدولة سواء مجلس الدولة أو الوزراء، ليكون بعيدًا عن اللجنة الأولمبية.

واختتم تصريحاته: «اللي بعيد عن مبنى اتحاد الكرة مايعرفش الآلية اللي شغال بيها الاتحاد، وإذا كان هناك الأخطاء أو السلبيات التي واجهها أحمد مجاهد بمجلس النواب لا يتحملها الأخير، لكن من سبقوه هم المسؤولين عنها، والحديث عن الخسائر والأموال التي تحدثت عنها وسائل الإعلام ضد أحمد مجاهد لا أساس لها من الصحة».