محمد صلاح: لاعبو الأهلي يلعبون بدون روح.. وعلاقاتهم مع موسيماني «سيئة»

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أكد محمد صلاح، نجم الزمالك الأسبق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلعبون بدون أي روح في المباريات الأخيرة.

وقال محمد صلاح، في تصريحات تليفزيوينة: «لاعبو الأهلي يلعبون بدون أي روح، وهذا ظهر جليًا في المباريات الثلاث الأخيرة للفريق».

وأضاف: «علاقة بعض اللاعبين مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق سيئة، وليست كما كانت في الموسم الماضي»، مؤكدًا: «مشكلة الأهلي ليس فنية، من الصعب أن يلعب الفريق الأحمر 3 مباريات بدون أي روح».

يذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها الأربعاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.