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كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن وجود مشاكل بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تليفزيونية: «علمت أن هناك مشاكل كبيرة بين بعض لاعبي الزمالك وكارتيرون، في الفترة الجارية»، مضيفًا: «هذه المعلومة لدي منذ فترة، وانا لا أرغب في الحديث عنها حتى لا يتم تشتيت تركيز اللاعبين».

وأضاف: «مشاكل كارتيرون مع أكثر من لاعب في فريق الزمالك، ليست بسبب الأمور المالية وإنما مشاكل في العلاقة».

يذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة انبي المقرر لها الثلاثاء المقبل، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.