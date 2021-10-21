ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021 بعد فوز بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وتشيلسي

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انتهت أمس الأربعاء حتى ساعة متأخرة جميع مباريات الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال أوروبا 2021- 2022، حيث اكتسح فريق بايرن ميونخ مضيفه فريق بنفيكا بأربعة أهداف مقابل لاشئ، وأكتسح فريق تشيلسي أيضا فريق مالمو السويدي بنفس النتيجة، وحقق برشلونة الفوز على دينامو كييف بنتيجة هدف مقابل لاشئ وهي نفس النتيجة التي حققها يوفنتوس بفوزه على زينيت الروسي.

وحقق مانشستر يونايتد فوزاً صعباً على أتالانتا بنتيجة 3-2 قبل نهاية المباراة بدقائق، وحقق أيضا فياريال الفوز على يانج بويز بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز سالزبورج على فولفسبورج بنتيجة 3-1، وأخيراً تعادل ليل مع إشبيلية، بينما أنهى أول أمس الثلاثاء كلا من ليفربول واياكس وبورتو وانتر ميلان وباريس سان جيرمان وريال مدريد وسبورتنج لشبونة ومانشستر سيتي مبارياتهم بالفوز.

بهذه النتائج اختتمت جميع فرق المجموعات الثمانية التالية في البطولة جميع مبارياتها:

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي – باريس سان جيرمان – لايبزيج – كلوب بروج

المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد – ليفربول – بورتو – ميلان

المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة – بوروسيا دورتموند – أياكس الهولندي – بشكتاش التركى

المجموعة الرابعة: إنتر ميلان – ريال مدريد – شاختار – شيريف المولدوفى

المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ – برشلونة – بنفيكا – دينامو كييف الأوكرانى

المجموعة السادسة: فياريال – مانشستر يونايتد – أتالانتا الإيطالي – يونج بويز السويسرى.

المجموعة السابعة: ليل الفرنسي – إشبيلية – سالزبورج النمساوى – فولفسبورج الالمانى.

المجموعة الثامنة: تشيلسي – يوفنتوس – زينيت الروسى – مالمو السويدى

وفيما ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الثالثة موضحا فيه الترتيب وعدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له وما عليه وعدد النقاط.