الخطيب يتعرض لأزمة صحية طارئة ونقله لإحدى المستشفيات

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تعرض محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي لأزمة صحية طارئة عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها الأهلي مساء امس الاربعاء، لتكريم كلًا من الكابتن حسن حمدي رئيس النادى الأسبق، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

وتم نقل محمود الخطيب لإحدى المستشفيات الكبرى ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والأشعات بمعرفة كبار الأطباء لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم.

وقام الخطيب في الأيام الأخيرة بمجهود كبير وتم عقد أكثر من اجتماع واحتفالية بشكل متتال آخرها احتفالية تكريم حسن حمدي وحسن مصطفى وقبلها مؤتمر الكشف عما قدمه مجلس الإدارة في خلال 4 سنوات يوم الاثنين الماضي.