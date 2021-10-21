ريدوان يتلقى اتصال اعتذار من سميح ساويرس.. وتوضيحًا من ناردين فرج

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كشف المنتج العالمي ريدوان في برنامج the insider بالعربي أنه تلقى اتصالاً من سميح ساويرس يعتذر منه عن الخطأ الذي حصل على مسرح افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بعدم ذكر اسمه ونعمان بلعياشي من قبل مقدمة الحفل ناردين فرج قبيل تقديم أغنية «جو البنات».

ساويرس لم يكن الوحيد الذي اتصل به، فبشرى التي دعمته على انستغرام، تكلمت معه بدورها وأكدت له أن الخطأ كان من فريق العمل الذي قام بالتحضير للحفل.

وناردين فرج اتصلت بـ ريدوان وفسرت له أنها لم تكن تعلم بوجوده في الأغنية وأنها قامت بتقديم محمد رمضان على المسرح كما طلب منها.

ريدوان الذي لم يخف انزعاجه مما حصل، قال إنه لم يكن يعلم أن اسمه لم يذكر على المسرح إلى أن أنهى وصلته الغنائية وأكد أن هذا الأمر آلمه لكنه يعرف قيمته وأن هذا النوع من الأخطاء قد يحدث في مناسبات كهذه.

وشكر ريدوان الشعب المغربي والعربي الذين دعموه، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم كم الحب الذي يكنه الجمهور له ولنعمان.