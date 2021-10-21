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محمد صلاح: «خايف لاعبين أموات يقدموا شكاوى ضد »

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محمد صلاح: «خايف لاعبين أموات يقدموا شكاوى ضد الزمالك» محمد صلاح: «خايف لاعبين أموات يقدموا شكاوى ضد »

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أكد محمد صلاح نجم السابق، أنه لم يتواصل معه أي مسؤول من النادي الأبيض لكي يتولى منصب مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم في الفترة الجارية.

وقال محمد صلاح في تصريحات تيلفزيونية: «مسؤولو نادي الزمالك لم يتفاوضوا معي سواء للتواجد كمديرا للكرة أو مدربًا عامًا»، مضيفًا: «المشاكل كثيرة في الوقت الحالي لدرجة جعلتني أشعر بأن هناك لاعبين ماتوا سيقدموا شكوى ضد النادي في الفيفا».

وروى محمد صلاح، بعض المواقف الطريفة بسبب تشابه الأسماء بينه وبين محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، حيث قال «أحد الأشخاص اتصل بي وطلب مني مبلغ نصف مليون جنيه وكان يعتقد أنني محمد صلاح نجم فريق ليفربول».

وتابع: «في بعض الأوقات أرد على الأشخاص وكأني والد محمد صلاح».

المصرى اليوم

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