كارلوس ألبرتو بيريرا: صلاح لاعب استثنائي.. ولا أتخيل ليفربول بدونه

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أشاد البرازيلي كارلوس ألبرتو ببريرا، المدير الفني الأسبق للمنتخب البرازيلي، بالمستوى الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح، مع نادي ليفربول الانجليزي، في الفترة الأخيرة.

وقال كارلوس البرتو بيريرا، في تصريحات تليفزيونية: «محمد صلاح يقدم مسيرة استثنائية في صفوف ليفربول ولا يتخيل الفريق بدونه»، مضيفًا:«صلاح لاعب رائع ومميز، ولا يمكن أن أرى ليفربول بدونه».

وأضاف: «خلال فترة وجودي في مجال التدريب، تلقيت عرضا من أحد الوكلاء في مصر لكن لا أتذكر لأحد الأندية أو المنتخب، وكرة القدم المصرية مميزة وتمنيت العمل بها».

وأشار: «مصر من أفضل المنتخبات في إفريقيا وتمتلك لاعبين كبار»، مضيفًا: «ما ينقص مصر فقط المشاركة بشكل مستمر في كأس العالم