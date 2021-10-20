جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهرب جمركي لأقراص مخدرة ومصنوعات عاجية

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأقراص المخدرة وكمية من مصنوعات العاج بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون البيئة وإتفاقية سايتس لحمايه الحياة البرية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران القادمة من كوبنهاجن اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنة الجمركية في راكبة دنماركية من أصل مصرى .

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر غزال مأمور الفحص فتلاحظ وجود أشرطة دواء .

وتم تشكيل لجنة من مصطفى بحر تحت إشراف أحمد فتحى رئيس القسم لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود ٢٨٩ شريط باجمالى ٢٨٩٠ قرص من عقار الترامادول والكونترامال المخدرة مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب .

وكانت المحاولتين الثانية والثالثة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من بيروت اشتبه هيثم محمد مأمور اللجنة الجمركية في راكبين سوريين قادمين من لبنان .

وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد قنديل مأمور الفحص فتلاحظ وجود قطع بيضاء .

وتم تشكيل لجنة جمركية من أحمد الجمل ومحمد قنديل مأمورى الجمرك تحت إشراف إبراهيم عامر وإبراهيم حسن مديرى الحركة فتبين وجود مسبحة و١٤٠ قطعة يشتبه ان تكون من العاج داخل حقائب الراكب الأول و٨٣ قطعة يشتبه أن تكون من العاج داخل حقائب الراكب الثانى .

وبالعرض على لجنة الحياة البرية أفادت أن المسبحة والقطع مصنوعة من العاج الخام المحظور تداولها والتعامل فيها بموجب إتفاقية سايتس للحمايه البرية .

قرر مصطفى السيد مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركى بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.