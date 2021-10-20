سموحة يسعى لتحصين مدافعه

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يسعى مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، لتجديد التعاقد مع محمود عزت، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن نادي سموحة قرر فتح ملف تجديد التعاقد مع محمود عزت، والذي ينتهي تعاقده مع النادي في نهاية الموسم المقبل، وذلك بناءً على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن يعقد فرج عامر، جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، من أجل الاتفاق مع على تجديد تعاقده مع النادي السكندري.

وينوي أحمد سامي، الاعتماد على محمود عزت، بشكل أساسي في خط دفاع الفريق في الموسم المقبل، مع رجب نبيل، وأحمد عيد، خاصة بعد رحيل الثنائي محمد عبدالمنعم وأحمد عيد.

يذكر أن سموحة يستعد لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها الاثنين المقبل، على ستاد الاسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.