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رئيس « للطيران» يتفقد مشروع مبنى الخدمات الأرضية الجديد

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رئيس «مصر للطيران» يتفقد مشروع مبنى الخدمات الأرضية الجديد رئيس « للطيران» يتفقد مشروع مبنى الخدمات الأرضية الجديد

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من منطلق اهتمام الشركة الوطنية مصرللطيران بالتطوير والتحديث لكافة شركاتها التابعة ومتابعة خططها التطويرية، قام الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران بجولة تفقدية داخل مبنى مشروع الخدمات الأرضية الجديد للوقوف على ما تم من إنشاءات بالمبنى تمهيداً لافتتاحه، حيث أكد أبوالعينين أنه بالرغم من الأزمات التي يمر بها قطاع الطيران بشكل عام ومصرللطيران بشكل خاص بسبب جائحة كورونا، إلا أن الشركة الوطنية مستمرة في تنفيذ مشروعاتها الإنشائية والاستثمارية.

وخلال هذة الجولة كان برفقة كلا من الطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، واللواء المهندس مجدى محمدين رئيس مجلس الإدارة الغير تنفيذى للشركة، والمهندس مسعد موسى العضو المنتدب التنفيذى بشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية، ولفيف من قيادات مصرللطيران.

وأفاد المهندس مسعد موسى أن هذا المشروع من أهم مشروعات الشركة المطلوب تنفيذها لتحسين أداء العمل وإبراز مكانة مصرللطيران للخدمات الأرضية ،لما يقوم به من توفير جميع أنشطة الخدمات الأرضية في مكان واحد متميز، يتوافر فيه كافة الإمكانيات الفنية واللوجستية.

وقامت المهندسة رشا عزمي باستعراض تفاصيل المشروع للسادة الحضور، حيث أشارت أن الموقع يتكون من خمسة مبانى، تخدم جميعها الأنشطة التابعة لشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية، كما أشارت أن تصميم المشروع بالكامل والإشراف على تنفيذه كان من خلال مهندسي قطاع المشروعات، وأضافت المهندسة/ رشا عزمى أن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع هي ٤٨ شهر، توقفت بعض الأعمال به بسبب جائحة كورونا العالمية.

و من جانبه أكد المهندس/ احمد القاضى رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمصرللطيران أن القطاع يقوم بالدور الاستشارى للمشروع الذي تم تنفيذه بالكامل، وفقاً لجدول زمنى محدد تم الالتزام به على أكمل وجه، وسوف يتم افتتاح المشروع وتشغيله بشكل فعلي في أقرب فرصة.

وفى نهاية الجولة أعرب الطيار/ عمرو أبوالعينين عن سعادته لما تضمنه المبنى من تكنولوجيا عالية، وإمكانيات على أعلى مستوى، والتى تساعد على أداء العمل المهنى والفني، وإنجاز المهام المطلوبة في ظل بيئة عمل تتمتع بالتكنولوجيا المتطورة والسلامة والجودة، كما توجه بالشكر والتقدير للعاملين أصحاب الجهد المشكور والمشرف، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح الدائم.

المصرى اليوم

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