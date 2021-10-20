رونالدو وميدو أبرزهم.. 5 رياضيين استعادوا «الفورمة» بعد انتكاسة الاعتزال .. (صور وفيديو)

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سلطت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية الضوء على تجربة 5 رياضيين في التحول من السمنة المفرطة إلى الرشاقة واستعادة اللياقة البدنية المعروفة.

ودائمًا ما يتعرض لاعبي الرياضيات المختلفة إلى زيادة في الوزن بعد اعتزالهم وذلك لفقدان البرامج التدريبية والغذائية المفروضة عليهم.

وفي الغالب ينجح عدد قليل من اللاعبين في وقف التراجع البدني واستعادة الرشاقة مجددًا وهو ما فعله 5 نجوم نستعرضهم في التقرير التالي كما ذكرتهم صحيفة ديلي ستار.

أحمد حسام ميدو

قال أحمد حسام ميدو نجم توتنهام والكرة المصرية السابق، أنه وزنه وصل إلى 150 كيلو جرامًا وزادت الأمور في التدهور بعد اعتزاله عام 2013، حتى فقد القدرة على المشي لمسافات قصيرة، وذلك في تصريحات لصحيفة الجارديان عام 2018.

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ونجح صاحب الـ38 في التخلص من 37 كيلو جرامًا خلال 5 أشهر، لتصبح تجربته مصدر إلهام لعدد كثير من أصحاب الأوزان الثقيلة.

أسطورة ليفربول

يعرف عن جون بارنز، لاعب ليفربول السابق، عشقه للوجبات السريعة وهو ما سبب له أضرار بالغة منذ اعتزاله الساحرة المستديرة.

وتمكن الإنجليزي صاحب الـ57 من التغلب على العادات الغذائية الخاطئة واستعادة رشاقته المعهوده خلال فترة قليله.

يذكر أن جونز بارنز من أبرز لاعبي ليفربول عبر التاريخ حيث شارك في 10 مواسم كاملة وسجل نحو 84 هدفًا كما خاض عدة تجارب أخرى مع نيوكاسل وواتفورد.

رونالدو

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تضخم وزن البرازيلي رونالدو كثيرًا بعد اعتزاله كرة القدم، وهو ما تسبب في صدمه لعشاقه ومتابعي الساحرة المستديرة عند ظهوره الأول بعد فترة من الغياب.

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وبدأ نجم ريال مدريد السابق برنامجًا صحيًا لاستعادة لياقته وإنقاص وزنه وهو ما وضح تأثيره الإيجابي في ظهوره المتكرر مؤخرًا.

تجارب أخرى

ونقلت الصحيفة عدة تجارب أخرى باعتبارها إنجازًا ملهمًا لمرضى السمنة، ويأتي في المقدمة مات لو تيسييه، مهاجم فريق ساوثهامبتون السابق، ورودوك نيل لاعب الجولف الشهير.