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استشاري يكشف سبب الشخير الحميد.. وأصعب أنواع الجراحات

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استشاري يكشف سبب الشخير الحميد.. وأصعب أنواع الجراحات استشاري يكشف سبب الشخير الحميد.. وأصعب أنواع الجراحات

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن السمنة المفرطة عقبة أمام أي شخص يريد أن يمارس حياته بشكل صحي، موضحًا أن السمنة قد تعوق التنفس أثناء النوم، وتؤدي إلى الشخير بسبب تراكم في الحلق، خلاف أنها تساهم في تقليل الحركة إلى حد كبير.

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن جراحات السمنة من خلال المنظار من الجراحات السهلة التي تجرى بصورة محكمة وبسيطة من خلال فتحات صغيرة، ويتم فصل المعدة عن الدهون عن طريق أحد الأجهزة بصورة قد تكون محكمة.

وأضاف أن جراحات السمنة تجرى من خلال المنظار بفتحات صغيرة للحفاظ على الشكل الجمالي للجسم، مشيرًا إلى أن الكبد لدى مرض السمنة المفرطة يكون متدهن بصورة كبيرة.

المصرى اليوم

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