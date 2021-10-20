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"الحصيني" يكشف توقعاته لحالة الطقس من الخميس إلى السبت في المملكة

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حالة ماطرة على أغلب مناطق نهاية الشهر

توقَّع عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، أن يكون الطقس المتوقّع لإجازة نهاية هذا الأسبوع من الخميس 1443/3/15هـ إلى السبت 1443/3/17هـ إن شاء الله، يميل للحرارة إلى معتدلة نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية ونجران والمرتفعات الجنوبية والغربية، وللبرودة فجرًا داخل المدن إلى باردة نسبيًّا في البر والاستراحات.

وأشار إلى أن أجواء مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان ستكون حارة نهاراً ومعتدلة فجراً.

‏وقال "الحصيني": "هبات الرياح المتوقعة يوم غد الخميس 1443/3/15هـ ستكون رياحًا من متوسطة إلى شبه قوية على الساحل الشرقي، ونجران، وشرق مرتفعات مكة والباحة وعسير، بينما ستكون الرياح يوم الجمعة 1443/3/16هـ متوسطة السرعة على أجزاء من مناطق مكة ونجران والشرقية والجوف وجنوب تبوك".

وقال "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: ‏"اكشتوا في الليل، واحرصوا على الأذكار، وأنصح بملابس خريفية بعد الساعة "10" ليلًا خارج المدن والاستراحات، ‏قال تعالى: "وَهُوَ الَّذِى يُنَزّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيدُ"، اللهم أغثنا".

وأضاف: "هبات الرياح المتوقعة يوم السبت 1443/3/17هـ معظمها متوسطة على أجزاء من مناطق مكة، والقصيم، وجنوب تبوك، وأقصى غرب منطقة الرياض، إلا أن يصرفها الله".

واختتم "الحصيني" متوقعًا نهاية هذا الشهر حالة ممطرة -إن شاء الله- على أجزاء من شمال وغرب وجنوب المملكة من المتوقع أن تتوسع لتشمل مناطق أخرى والتغيير وارد؛ لأنها توقعات، طالبًا الإكثار من الاستغفار لعل الله يرحمنا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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