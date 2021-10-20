«حيّر الغواصين الألمان».. أستاذ بيئة بحرية يكشف غموض «الكائن الغريب» في البحر الأحمر

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كشف الدكتور الدوشي مهدي، أستاذ البيئة البحرية بكلية العلوم جامعة الأزهر، أن الكائن البحري الغريب الذي رصده عدد من الغواصين الألمان جنوب البحر الأحمر قبل أيام هي «ذراع لأحد الأنواع من قناديل البحر، ويعيش على بعد ما بين 20 و30 مترا، وتم رصده عام 2011 بمنطقة مرسي مبارك بمرسي علم».

وأضاف مهدي أن هذا الكائن يعد «طعاما للسلاحف البحرية، وبعد أن يموت تتفكك أطرافه، واسمه Purple jellyfish Thysanostoma loriferu».

كان مجموعة من الغواصين الألمان أعلنوا مشاهدة كائن حي وصفوه بالغريب في أعماق مياه البحر الأحمر، مؤكدين أنه بلا عينين ولا فم ولا أذنين، ويشبه الأنبوب المطاطى الطويل، وله نهاية مدببة أيضًا، وهو ما أثار حيرتهم. وقال الغواص الألمانى «Lukas Ostertag» إنه كان ضمن الفريق الذي شاهد الكائن البحرى، موضحًا أن «ما رأيناه شيئًا آخر تماما، وليس من الخيال، بل عاينته مع زملائى أثناء الغوص في المنطقة، وبدا الأمر وكأنه شيء لم نر مثله من قبل، وكان غريبا جدا، ويتحرك من تلقاء نفسه ولم يعرف أحد منا ما نوعه».

وتابع الغواص الألماني: «اعتقدت وزملائى أنه قد يكون نوعًا من الزوائد اللحمية، وهى كائنات حية رقيقة الجسم مرتبطة بشقائق النعمان البحرية وقنديل البحر. بينما خمن آخرون أنها دودة أو نوع من النباتات، بينما اعتقد شخص آخر أنها قد تكون قنديل البحر».