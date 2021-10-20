حملة لإزالة الأكشاك والباعة بمحيط المدارس في حي غرب الإسكندرية (صور)

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نفذ حي غرب الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات الثابتة والباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس بمنطقة مينا البصل.

وقالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن إزالة ١٣ كشكًا، بينها 6 أكشاك خلف مدرستي الطليعة وأبوالهول بشارع الأمير لؤلؤ، و5 أكشاك بسور مدرسة الورديان الفنية العسكرية المتقدمة.

وأشارت «شعبان» إلى أن الحملات شملت إزالة إشغالات الباعة الجائلين والتوصيلات الكهربائية المخالفة بسوق شارع 188 وامتداد سوق العبداني أمام مدرسة رشاد عثمان.

شارك في الحملات إدارات إشغال الطريق والمتابعة الميدانية والكهرباء والرقابة والرصد البيئي فضلا عن قوات الشرطة.

وأضافت «شعبان» في بيان لها، اليوم، أن الحملات لاقت استحسان الأهالي وأولياء أمور الطلاب وسكان الشوارع وأشادوا بالجهد المبذول للحفاظ على سلامة الطلاب.

وشددت رئيس حي غرب الإسكندرية على أن الحملات مستمرة يوميًا، لإزالة التعديات والإشغالات أمام المدارس بنطاق الحي حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب وفرض الانضباط.

حملة لإزالة الأكشاك والباعة بمحيط المدارس بحي غرب الإسكندرية| صور

حملة لإزالة الأكشاك والباعة بمحيط المدارس بحي غرب الإسكندرية| صور

حملة لإزالة الأكشاك والباعة بمحيط المدارس بحي غرب الإسكندرية| صور