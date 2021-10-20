أخبار عاجلة

أول تعليق من أحمد أبوالغيط على تصريحات جورج قرداحي بشأن السعودية والإمارات -
كأس ألمانيا .. مونشنجلادباخ يهزم بايرن ميونخ بخماسية نظيفة -
«تفوقت على 10 مدن».. تفاصيل حصول محافظة دمياط على جائزة «اليونسكو» -
حمدوك يؤكد على الالتزام بالتحول الديمقراطي في السودان -
أحمد فوزي: الصفقات الجديدة فرقت كثيرًا مع الأهلي -
أبوالغيط: السيسي شخصية لا يأتي بها الزمن كثيرًا.. وعلى المصريين مساندته -
البابا تواضروس يواصل دروس الحكمة في اجتماع الأربعاء -
أحمد أبوالغيط: الوضع في السودان مُقلق.. وتغليب الحوار الحل -
رئيس جامعة المنيا: الكتاب الجامعي يتضمن تطبيقات عملية ونظرية وتمرينات -
السعودية تسلم 44 شركة عالمية تراخيص لمقراتها الإقليمية في المملكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الإفتاء عن تهريب البضائع: حرام شرعًا وممنوع قانونًا

Print
الإفتاء عن تهريب البضائع: حرام شرعًا وممنوع قانونًا الإفتاء عن تهريب البضائع: حرام شرعًا وممنوع قانونًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت دار الإفتاء المصرية إن تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوع قانونًا.

وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) جاء فيه: ما حكم تهريب البضائع؟

وجاء الجواب على النحو التالي: عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين.

وتابع رد الإفتاء: من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله؛ هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أول تعليق من أحمد أبوالغيط على تصريحات جورج قرداحي بشأن السعودية والإمارات

أول تعليق من أحمد أبوالغيط على تصريحات جورج قرداحي بشأن السعودية والإمارات

كأس ألمانيا .. مونشنجلادباخ يهزم بايرن ميونخ بخماسية نظيفة

كأس ألمانيا .. مونشنجلادباخ يهزم بايرن ميونخ بخماسية نظيفة

«تفوقت على 10 مدن».. تفاصيل حصول محافظة دمياط على جائزة «اليونسكو»

«تفوقت على 10 مدن».. تفاصيل حصول محافظة دمياط على جائزة «اليونسكو»

حمدوك يؤكد على الالتزام بالتحول الديمقراطي في السودان

حمدوك يؤكد على الالتزام بالتحول الديمقراطي في السودان