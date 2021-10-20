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رسمياً .. سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة بنفيكا

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رسمياً .. سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة بنفيكا رسمياً .. سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة بنفيكا

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أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد تشكيل الشياطين الحمر لمواجهة نظيره أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن مسرح الأحلام أولد ترافورد بعد قليل مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره أتالانتا الإيطالي ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر الضيف فريق أتالانتا حالياً المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يحتل مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتنطلق المباراة بين مانشستر يونايتد وضيفه أتالانتا عند 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و11 بتوقيت الإمارات.

وضم التشكيل الرسمي الذي أعلنه أولى جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد اللاعبين:

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

في خط الدفاع: ون بيساكا وفيكتور ليندولف وهاري ماجواير ولوك شو.

في خط الوسط: سكوت ماكتوميناي وفريد وبرونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد وكريستيانو رونالدو وماسون جرينوود.

المصرى اليوم

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