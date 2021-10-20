أخبار عاجلة

الطفيلي: تصريح نصر الله سقطة ونزول لمستوى "حُزيب" جعجع -
"ميقاتي": حريصون على علاقات أفضل مع السعودية.. وندين أي تدخُّل في شؤونها -
الصحة العالمية: جائحة كوفيد لم تنته بعد -
الدبيبة في رسالة لأهالي برقة: المعركة سياسية بحتة وليست جهوية ولن أقبل بتقسيم ليبيا -
جامعة أسوان تهنيء أفضل 5 علماء ضمن قائمة أفضل 2٪ من العلماء حول العالم -
بيان سعودي يوناني: الالتزام بحماية سيادة الدول على حدودها البحري وإنشاء صندوق استثماري مشترك -
«فوربس»: إيلون ماسك أغنى شخص في التاريخ -
عصام الشوالي يصدم محمد صلاح -
سمير عثمان: ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي غير صحيحة -
الشوالي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بخصوص علي معلول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة الأقصر يرأس الاجتماع الدوري لشئون التعليم والطلاب

Print
رئيس جامعة الأقصر يرأس الاجتماع الدوري لشئون التعليم والطلاب رئيس جامعة الأقصر يرأس الاجتماع الدوري لشئون التعليم والطلاب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس شؤون التعليم والطلاب، بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب بكليات الجامعة.

وبحسب بيان، الأربعاء، وافق المجلس على نسب التشعيب للطلاب بأقسام كلية الفنون بحسب نسبة كل قسم، حيث أوصى رئيس الجامعة بأنه حال إتاحة قدرة استيعابية بقسم ما، فيمكن قبول الطالب الراغب في الانضمام بهذا القسم أو التخصص، حرصًا على تحقيق رغبات الطلاب بمايصب في صالحهم.

وشدد رئيس الجامعة خلال المجلس على ضرورة الانتهاء من إعداد دليل الطالب على أن يتم تجهيزه قبل حفل الاستقبال المقرر تنظيمه بكل كلية.

وخلال الجلسة استعرض أعضاء المجلس نسب التطعيم بلقاح كورونا بكل كلية، ووجّه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال التطعيم باللقاح ضد لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأشاد محجوب بالنسب التي حققتها الجامعة بشأن تطعيم طلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها حرصًا على سلامتهم، لافتًا إلى أنه تخطت نسب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ممن تلقوا اللقاح، 92%، فيما بلغت نسبة طلاب الجامعة الحاصلين على اللقاح نسبة الـ 78%، وبلغت نسبة حصول العاملين بالجهاز الإداري للجامعة 74%.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العراق يسجل 1429 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل 1429 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 425 إصابة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 425 إصابة بفيروس كورونا

كوريا الشمالية خالية من فيروس كورونا

كوريا الشمالية خالية من فيروس كورونا

الأردن يسجل 1746 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن يسجل 1746 إصابة جديدة بفيروس كورونا