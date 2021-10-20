رئيس جامعة الأقصر يرأس الاجتماع الدوري لشئون التعليم والطلاب

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ترأس الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس شؤون التعليم والطلاب، بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب بكليات الجامعة.

وبحسب بيان، الأربعاء، وافق المجلس على نسب التشعيب للطلاب بأقسام كلية الفنون بحسب نسبة كل قسم، حيث أوصى رئيس الجامعة بأنه حال إتاحة قدرة استيعابية بقسم ما، فيمكن قبول الطالب الراغب في الانضمام بهذا القسم أو التخصص، حرصًا على تحقيق رغبات الطلاب بمايصب في صالحهم.

وشدد رئيس الجامعة خلال المجلس على ضرورة الانتهاء من إعداد دليل الطالب على أن يتم تجهيزه قبل حفل الاستقبال المقرر تنظيمه بكل كلية.

وخلال الجلسة استعرض أعضاء المجلس نسب التطعيم بلقاح كورونا بكل كلية، ووجّه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأشاد محجوب بالنسب التي حققتها الجامعة بشأن تطعيم طلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها حرصًا على سلامتهم، لافتًا إلى أنه تخطت نسب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ممن تلقوا اللقاح، 92%، فيما بلغت نسبة طلاب الجامعة الحاصلين على اللقاح نسبة الـ 78%، وبلغت نسبة حصول العاملين بالجهاز الإداري للجامعة 74%.