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غرق سائح أجنبي بشاطئ قرية سياحية جنوب الغردقة

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غرق سائح أجنبي بشاطئ قرية سياحية جنوب الغردقة غرق سائح أجنبي بشاطئ قرية سياحية جنوب الغردقة

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لقي سائح بولندي الجنسية في العقد السابع من العمر مصرعه متاثرا باسفكسيا الغرق بأحد شواطئ قرية سياحية بمدينة الغردقة.

تم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى الغردقة المركزي، وتم تحرير بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان بلاغ ورد لغرفة عمليات اسعاف البحر الاحمر يفيد العثور على جثة سائح بشاطئ قرية سياحية جنوب الغردقة.

تم الدفع بإحدي سيارات الاسعاف لمكان البلاغ، وتبين أن السائح كان في رحلة سياحية ووصل الغردقة منذ أيام.

وفور وصول رجال الاسعاف تم نقل الجثة لالمشرحة واكدت التحقيقات والتحريات الاولية ان اسباب الوفاة اسفيكسا الغرق، واستمعت النيابة لشهود الواقعة.

وقررت النيابة طلب تحربات المباحث وسماع الشهود وندب الطب الشرعي لاجراء الكشف الطبي الظاهري على الجثة واخطار مندوب السفارة البولندية بالقاهرة بالواقعة.

المصرى اليوم

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